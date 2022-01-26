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Вернет в КПЛ? Казахстанский клуб назвал главного тренера

Вернет в КПЛ? Казахстанский клуб назвал главного тренера
©ФК "Жетысу"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Казахстанский специалист Эдуард Глазунов назначен главным тренером в клубе "Жетысу" из Талдыкоргана, информирует пресс-служба.

Глазунов больше двух лет не работал в футболе, а сейчас попробует вернуть "Жетысу" в КПЛ. Клуб из Талдыкоргана финишировал на 14-м месте в прошлом сезоне и пошел на понижение в дивизионе.

51-летний казахстанец уже работал с "Жетысу", когда дебютировал в качестве главного тренера. Позже он тренировал "Казахмыс", "Окжетпес" и "Женис", а в последние годы занимал административные позиции.

 

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Метки:
Жетысу ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ

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