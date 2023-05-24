Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига

Автор:

Комментарии

Клубам КПЛ на заметку! Пять игроков из первой лиги, которые разрывают в этом сезоне

Клубам КПЛ на заметку! Пять игроков из первой лиги, которые разрывают в этом сезоне
©ФК "Экибастуз"

Сезон в первой лиге Казахстана по футболу в самом разгаре. Борьба там нешуточная, и вполне сопоставима с тем, что творится в премьер-лиге. В клубах второго по значимости дивизиона страны тоже есть свои бомбардиры и любимцы публики, способные выдавать невероятные показатели. Корреспондент Vesti.kz рассказал о пяти футболистах клубов первой лиги, которые имеют бешеную статистику.

Для того, чтобы выделить пятерку лучших, мы изучили статистику тех футболистов, кто провел минимум восемь матчей за клуб в чемпионате и Кубке Казахстана. Обращали внимание как на забитые голы, так и на голевые передачи. 

Николай Агапов ("Акжайык") - 9+1 в десяти матчах

В прошлом году 29-летний украинский нападающий играл в чемпионате Узбекистана, а теперь впервые в карьере оказался в Казахстане. Агапов здорово себя проявляет во всех турнирах. В семи матчах первой лиги он забил семь голов, а также подкрепил статистику голевой передачей. Особенно Николай отметился в гостевом матче с "Кайрат-Жастар" (4:0), когда оформил хет-трик и сделал ассист, поучаствовав во всех голах команды. Также Агапов забивал в Кубке страны, оформив дубль в одном из матчей. 

Марлен Айманов ("Хан-Тенгри") - 10+1 в 11 матчах

Этот 23-летний нападающий тоже отличается в среднем в каждом матче. Его команда находится в середине таблицы первой лиги, но сам он очень старается. В чемпионате на его счету 5+1 в восьми встречах, а в Кубке он наколотил пять мячей в трех встречах, отметившись хет-триком в ворота будущих четвертьфиналистов турнира из "Турана"

Евгений Кобзарь ("Акжайык") - 8+5 в 12 матчах

30-летний российский вингер во второй половине прошлого сезона защищал цвета карагандинского "Шахтера", а теперь рубится за "Акжайык" в первой лиге. Он одинаково эффективен во всех турнирах, в которых принимают участие уральцы. В чемпионате у него 4+2 в шести матчах, а в Кубке - 4+3 еще в шести встречах. Свои голы и передачи он предпочитает распределять равномерно. Поэтому в матчах он не отмечается больше двумя голевыми действиями за 90 минут, зато делает это практически еженедельно.

Стэнли Нкоби ("Экибастуз") - 9+0 в восьми матчах

Это уже четвертый по счету сезон 23-летнего нигерийца в казахстанских клубах. Нападающий не играл на профессиональном уровне нигде, кроме Казахстана, и продолжает радовать болельщиков своей результативностью. В этом сезоне первой лиги он забил в каждой игре, в которой принимал участие, а в одной из них оформил даже дубль. Так и сложилась статистика, по которой голов у Нкоби больше, чем игр.

Арман Смаилов ("Акжайык") - 16+2 в 13 матчах

26-летний воспитанник "Иртыша" в свое время подавал большие надежды, но реализовать их сразу так и не сумел. Сейчас он играет в составе "Акжайыка" вместе с Агаповым и Кобзарем. Не зря уральцы являются самыми результативными в первой лиге - 25 голов по итогам восьми туров. В семи матчах чемпионата Арман забил всего три гола, но его час славы наступил в Кубке, когда он оформил три хет-трика и один покер в четырех матчах турнира. Соперники были не самыми топовыми - "Академия Онтүстік", "Алтай", "Жас Кыран" и АКАС - но со статистикой спорить не станем.

Как бы то ни было, разница между уровнями премьер-лиги и первой лиги была, есть и будет. Но у статистических лидеров нынешнего сезона все же будут шансы оказаться в КПЛ, если им удастся продолжать демонстрировать такой футбол. 

С таблицей первой лиги Казахстана-2023 вы можете ознакомиться по этой ссылке

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол Первая лига Казахстана Казахстан Кубок РК по футболу КПЛ Акжайык ФК Кайрат ФК Шахтер ФК Иртыш ФК Алтай Туран ФК

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 09:25
Первая лига
©ФК "Экибастуз" Клубам КПЛ на заметку! Пять игроков из первой лиги, которые разрывают в этом сезоне
17 мая, 15:07
Первая лига
© Возрождение ФК "Елимай": большая футбольная история и новые амбиции
4 мая, 20:37
Первая лига
©instagram.com/fcakzhayik Претендент на выход в казахстанскую премьер-лигу выиграл матч со счетом 10:2
28 апреля, 07:48
Первая лига
©instagram.com/fc.khantengri/ Титулованный казахстанский специалист возглавил клуб первой лиги
23 апреля, 15:18
Первая лига
©fifa.com ФИФА наложила трансферный бан на еще один казахстанский клуб
22 апреля, 15:57
Первая лига
©ФК "Кызыл-Жар" Игрок казахстанского клуба забил гол прямым ударом с углового
15 апреля, 07:20
Первая лига
©spectr.com.kz Казахстанский футболист получил жуткую травму
13 апреля, 15:25
Первая лига
©ФК "Неман" Футболист с двумя играми за сборную Гамбии отправился в Казахстан
4 апреля, 22:15
Первая лига
©ФК "Кызыл-Жар" Бывший защитник сборной Казахстана отказался ехать в первую лигу. Подробности
20 марта, 14:39
Первая лига
©ФК "Женис" Казахстанский клуб подписал футболиста из российской Медиалиги
18 марта, 22:51
Первая лига
©ФК "Шахтер" Экс-защитник сборной Казахстана поедет на чемпионат Европы
3 марта, 15:06
Первая лига
©instagram.com/taki_yauw_matsunaga/ Казахстанский клуб объявил о подписании японского легионера
23 февраля, 10:10
Первая лига
©ФК SD Family "В 18 лет я получал 10 тысяч долларов и начал бухать". Казахстанский футболист - о сломанной карьере
23 февраля, 07:22
Первая лига
©abaiaqparat.kz Влияние Смакова и новичок из "Спартака". Как "Елимай" рвется в КПЛ
18 февраля, 11:05
Первая лига
©vahesport.ru Игрок европейской сборной присоединился к российскому клубу после ухода из КПЛ
16 февраля, 18:29
Первая лига
©ФК "Ордабасы" Смаков не будет главным тренером возрожденного "Елимая"
3 февраля, 19:14
Первая лига
©КФФ Известный в прошлом футболист может возглавить казахстанский клуб
19 января, 18:38
Первая лига
©ФК "Аксу" Возрожденный "Елимай" подписал футболиста из клуба КПЛ с опытом игры в России
18 января, 09:10
Первая лига
©instagram.com/fcakzhayik Новые кадровые назначения произошли в ФК "Акжайык"
17 января, 13:16
Первая лига
©instagram.com/fc.turan КФФ наложила на вылетевший из КПЛ клуб трансферный бан и не допустила к сезону две команды
17 января, 11:23
Первая лига
©ФК "Аксу" Переживший аварию казахстанский футболист подписал контракт с клубом
12 января, 23:04
Первая лига
©ФК "Тараз" Клуб КПЛ решил переманить молодых футболистов из вылетевшего в первую лигу "Тараза"
11 января, 13:31
Первая лига
©instagram.com/fc.turan В казахстанском клубе произошли изменения после провала в КПЛ-2022
10 января, 11:45
Первая лига
©ПФЛК Вылетевший в первую лигу "Акжайык" не будет бороться за возвращение в КПЛ
21 декабря, 20:26
Первая лига
©ФК "Жетысу" Казахстанский клуб опроверг собственную информацию о возвращении в КПЛ
21 декабря, 17:53
Первая лига
©ФК "Жетысу" Казахстанский клуб допущен к выступлению в КПЛ-2023. Известны подробности
16 декабря, 16:42
Первая лига
©КФФ Смаков высказался о будущем Исламхана
15 декабря, 21:00
Первая лига
©instagram.com/fckaysar_official Озвучена сумма долгов клуба КПЛ
15 декабря, 19:50
Первая лига
©ФК "Каспий" "Будто в 90-е годы вернулся!". Иностранный тренер - о долгах и работе в Казахстане
10 ноября 2022, 09:31
Первая лига
©instagram.com/fcokzhetpes "Окжетпес" могут не пустить в КПЛ. Подробности

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus