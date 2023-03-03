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Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Казахстанский клуб объявил о подписании японского легионера

Казахстанский клуб объявил о подписании японского легионера
©instagram.com/taki_yauw_matsunaga/

ФК "Елимай" объявил о подписании японского футболиста Такуи Мацунаги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

О деталях соглашения с 32-летним полузащитником не сообщается. Ранее футболист выступал в чемпионатах Эстонии, Литвы, Кыргызстана.

Напомним, "Елимай" возобновил свое существование после продолжительной паузы и в сезоне 2023 года будет играть в первой лиге.

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Метки:
Первая лига Казахстана

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