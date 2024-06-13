Казахстанский футбольный клуб лишился лицензии. Известна причина

Шымкентский "Кыран" лишили лицензии, дающей право на участие в соревнованиях Qazaqstan Football League в сезоне 2024 года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт QFL.

Решение было принято сегодня на заседании Комиссии по лицензированию футбольных клубов Казахстанской федерации футбола. Причиной исключения из соревнований является невыполнение требований Правил по лицензированию футбольных клубов РК.

Отметим, что QFL неоднократно обращался к руководству "Кырана" по поводу прояснения сложившейся неблагоприятной ситуации в клубе и необходимости соблюдения Регламента первой лиги. Для Лиги всегда важна спортивная целостность соревнования и сохранение конкурентоспособности футбольных клубов. Поэтому, отзыв лицензии у ФК "Кыран" и снятие с турнира является вынужденной мерой.

"Кыран" в этом сезоне принял участие в предварительном этапе Кубка Казахстана и 10-ти турах первой лиги. Вместе с этим, команде по причине неявки на матчи первой лиги дважды были присуждены технические поражения. Клуб не явился 11 апреля 2024 года на матч 2-го тура против ФК "Экибастуз", 2 мая 2024 года на игру 5-го тура против ФК SD Family и 6 июня 2024 года на матч 10-го тура против ФК "Алтай". Также, 17 мая 2024 года на игру против команды "Кайрат-Жастар" было заявлено только 11 игроков без возможности осуществления замен. Кроме того, на клуб наложен запрет на регистрацию игроков, имеются финансовые затруднения.

Добавим, что согласно Регламенту Первой лиги результаты матчей, в котором ранее принимал участие ФК "Кыран" аннулированы, а запланированные игры клуба с соперниками будут отменены. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Регламент соревнований остается без изменений и формат турнира с 16-ю клубами будет сохранен. Как и ранее было объявлено, в Первой лиге будет 30 туров, а сезон завершится 25 октября 2024 года.