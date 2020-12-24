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Казахстанский футбольный клуб готов сменить название ради спонсора

Клуб был основан в 2003 году и играл в КПЛ.

Казахстанский футбольный клуб готов сменить название ради спонсора
Фото: vk.com/fc.ekibastuz
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Футбольный клуб "Экибастуз" из первой лиги Казахстана ищет генерального спонсора. Руководство готово предложить меценатам возможность переименования клуба, сообщает Meta-ratings.kz.

Ранее к подобной успешной процедуре прибегали европейские и российские клубы. Также приставки с названием спонсоров брали такие команды высшего дивизиона чемпионата Казахстана, как "Кайсар", "Восток" (Усть-Каменогорск), "Кайрат", "Шахтер", "Иртыш", "Актобе", "Булат" (Темиртау) и другие.

ФК "Экибастуз" был основан в 2003 году, и ранее представлял Павлодар. Команда два сезона играла в премьер-лиге и на протяжение пятнадцати - в первой.

Ранее директор клуба Галымбек Байкен заложил собственный автомобиль, чтобы рассчитаться с долгами перед игроками и тренерами.

В минувшем сезоне "Экибастуз" занял пятое место в первой конференции, откуда путевку в премьер-лигу завоевал "Актобе".

 

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Метки:
Первая лига Казахстана

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