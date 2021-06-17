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Казахстанский футболист забил шикарный гол со своей половины поля

Матч выдался результативным.

Казахстанский футболист забил шикарный гол со своей половины поля
Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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В первой лиге Казахстана был забит один из красивейших голов сезона. Случилось это в матче "Байконур" - "Тараз-Каратау" в рамках восьмого тура, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Кызылорде, завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Тараза. В составе победителей шикарным ударом со своей половины поля отметился Елисей Горшунов:

После этой игры "Тараз-Каратау" с 14 очками расположился на пятом месте из 12 в турнирной таблице, а "Байконур" с девятью баллами оказался на восьмой строчке.

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Метки:
Первая лига Казахстана

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