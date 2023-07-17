"Кайрат" сменил главного тренера молодежной команды

В "Кайрат-Жастар" произошли кадровые изменения - клуб произвел перестановку на посту главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На прошлой неделе молодежную команду "Кайрата" покинул главный тренер Кирилл Морунов. Это было решение руководства алматинского клуба.
На смену Морунову назначен тренер из системы клуба - Жора Арутюнян. "Кайрат-Жастар" после 14 туров в первой лиге занимает 12 место, в активе алматинцев 12 очков.
Добавим, что в апреле нынешнего года Морунов претендовал на пост главного тренера "Аксу", однако тогда по информации некоторых источников "Кайрат" не отпустил молодого специалиста.
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