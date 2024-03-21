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Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Известный казахстанский вратарь нашел себе новый клуб

Известный казахстанский вратарь нашел себе новый клуб
©КФФ

43-летний голкипер Александр Мокин продолжит свою карьеру в стане актауского "Каспия". Последние полтора года он пропустил из-за тяжелой травмы, сообщают Vesti.kz.

По сведениям Sport Plus Qazaqstan, Мокин присоединится к "Каспию", который выступает в первой лиге. С клуба сняли трансферный бан и теперь актаусцы вновь могут заявлять новичков.

На счету опытного стража ворот 22 матча в свитере национальной сборной Казахстана. Он известен тем, что три года назад отразил пенальти от Килиана Мбаппе в матче против Франции (0:2).

На клубном уровне он защищал ряд отечественных клубов, в составах которых стал восьмикратным чемпионом Казахстана, четырехкратным обладателем Кубка, а также четырехкратным обладателем Суперкубка Казахстана.

На счету Мокина 39 матчей в еврокубках, в том числе пять выступлений в групповых стадиях Лиги Европы.

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Первая лига Казахстана Каспий ФК Мбаппе Килиан Лига Европы

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