Игроки молодежной команды "Кайрата" подрались с шымкентскими болельщиками

В матче 19-го тура первой лиги между "Академией Онтустик" и "Кайрат-Жастар" произошел конфликт между игроками алматинской команды и болельщиками хозяев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Cтычка произошла на 82-й минуте, при этом инцидент происходил за полем, изначально в нем приняли участие игроки "Кайрата", которые уже были заменены. По итогам конфликта арбитр принял решение удалить игрока алматинцев Рамазана Каримова, до этого он был заменен на 77-й минуте.

Примечательно, что ранее в игре были показаны две красные карточки, со стороны хозяев поле покинул Игорь Ткаченко, а у гостей был удален Сэйф Попов.

"Кайрат-Жастар" победил "Академию Онтустик" со счетом 3:2, победный гол был забит на 88-й минуте.

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