Игрок сборной Казахстана вернулся из Европы и нашёл новый клуб

Полузащитник белорусской "Ислочи" Мирас Кобеев близок к возвращению в чемпионат Казахстана, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, 21-летний игрок проходит просмотр в карагандинском "Шахтёре".

Из-за травмы Мирас пропустил большую часть этого сезона, и "Ислочь", похоже, не собирается предлагать ему новый контракт. По этой причине воспитанник "Кайрата" вернулся на родину и принимает участие в сборах "Шахтёра" в Шымкенте. Если всё пройдёт успешно, полузащитник подпишет с "горняками" однолетний контракт.

Кобеев в январе 2024 года перешёл в "Ислочь" в статусе свободного агента. За два сезона он провёл 46 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее Кобеев получил вызов в сборную Казахстана U-21, но из-за травмы не смог сыграть за команду.

