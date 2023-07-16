Футболист замахнулся на болбоя и нарвался на ответ тренера казахстанского клуба

В матче первой лиги чемпионата Казахстана по футбола произошла конфликтная ситуация, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Эпизод произошел в игре между столичным "Женисом" и шымкентским "Кыраном" в Астане. Игрок гостей Ислам Умаров замахнулся на болбоя, который подал ему мяч на бровке. После этого футболисту "Кырана" высказал претензии наставник "Жениса" Ринат Алюетов.
Конфликт удалось погасить благодаря вмешательству судей и скамейке запасных "Жениса".
Столичный клуб выиграл эту встречу со счетом 3:0.
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