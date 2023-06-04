Африканский бомбардир из первой лиги намерен вернуться в высший дивизион чемпионата Казахстана

Нигерийский нападающий "Экибастуза" Стэнли Нкоби в летнее трансферное окно может пополнить один из клубов премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Представители 23-летнего Нкоби предложили его услуги командам из высшего дивизиона. Сам нигерийский футболист вновь хочет попробовать свои силы в КПЛ.

В текущем сезоне первой лиги форвард "Экибастуза" забил девять голов и единолично возглавляет гонку бомбардиров турнира.

Добавим, что летнее трансферное окно в Казахстане откроется 26 июня.

Свою карьеру уроженец Лагоса начинал в 2020 году в Казахстане. До дебюта в составе "Арыса", впоследствии ставшего "Тураном", Нкоби играл на любительском уровне и выступал в КВН (Клуб веселых и находчивых - прим. Vesti.kz). Помимо "Турана" нигериец выступал за "Яссы" и "Жетысу".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16 9 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 10 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10 12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10 13 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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