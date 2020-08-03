Улан Конысбаев близок к переходу в клуб первой лиги

Бывший полузащитник сборной Казахстана Улан Конысбаев
ведет переговоры с "Махтааралом", сообщает корреспондент Vesti.kz
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Клуб из Туркестанской области планирует побороться за чемпионство в первой лиге и завоевать путевку в премьер-лигу. По мнению руководства и тренерского штаба "Махтаарала", Конысбаев способен помочь команде в решении поставленных задач.
Первая лига из-за пандемии коронавируса не успела стартовать в 2020 году. После возобновления сезона турнир пройдет
в формате двух конференции.
Последним клубом 31-летнего Конысбаева был "Окжетпес", за который он в 2019 году провел три матча в КПЛ. До этого он выступал за "Актобе", где в 12 играх отдал одну голевую передачу.
Напомним, что в июне 2016 года Конысбаев получил
тяжелую травму в товарищеском матче с Китаем, после которой смог вернуться на поле лишь через два года. Всего за сборную он провел 32 игры и забил три гола.
На клубном уровне Конысбаев также выступал за родной "Тараз", "Астану", "Шахтер", "Кайрат" и "Атырау". Он становился чемпионом Казахстана и выигрывал Кубок страны.
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