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Улан Конысбаев близок к переходу в клуб первой лиги

Он смог вернуться в футбол спустя два года после тяжелой травмы.

Улан Конысбаев близок к переходу в клуб первой лиги
Улан Конысбаев. Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Бывший полузащитник сборной Казахстана Улан Конысбаев ведет переговоры с "Махтааралом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб из Туркестанской области планирует побороться за чемпионство в первой лиге и завоевать путевку в премьер-лигу. По мнению руководства и тренерского штаба "Махтаарала", Конысбаев способен помочь команде в решении поставленных задач.

Первая лига из-за пандемии коронавируса не успела стартовать в 2020 году. После возобновления сезона турнир пройдет в формате двух конференции. 

Последним клубом 31-летнего Конысбаева был "Окжетпес", за который он в 2019 году провел три матча в КПЛ. До этого он выступал за "Актобе", где в 12 играх отдал одну голевую передачу. 

Напомним, что в июне 2016 года Конысбаев получил тяжелую травму в товарищеском матче с Китаем, после которой смог вернуться на поле лишь через два года. Всего за сборную он провел 32 игры и забил три гола. 

На клубном уровне Конысбаев также выступал за родной "Тараз", "Астану", "Шахтер", "Кайрат" и "Атырау". Он становился чемпионом Казахстана и выигрывал Кубок страны. 

 

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Метки:
Махтаарал ФК Окжетпес ФК Актобе ФК Тараз ФК Астана ФК Шахтер ФК Кайрат ФК Атырау ФК Первая лига Казахстана Сборная РК по футболу КПЛ-2020

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