Определены место проведения матчей первой лиги Казахстана по футболу и состав конференций

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) приняла решение по старту первенства страны среди клубов первой лиги. Об этом в своем телеграм-канале
сообщает журналист Айдын Кожахмет.
По его информации, лига решила разбить команды на две конференции. Сами игры пройдут в одной локации - в Шымкенте и Павлодаре.
Конференция 1:
"Атырау", "Махтаарал", "Экибастуз", "Алтай", "Байконыр", "Арыс", "Кыран".
Конференция 2:
"Актобе", "Акжайык", "Кайрат-Жастар", "Жетысу"-Б, "Академия Оңтүстік", "Шахтер-Булат", СДЮСШОР #8
Матчи первого круга пройдут с 12 по 30 августа.
Ранее сообщалось, что во втором круге команды поменяются
местами дислокации. Победители групп выйдут в премьер-лигу на будущий сезон и между собой разыграют победителя первой лиги.
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