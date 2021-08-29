20-летний казахстанский футболист забивает в восьми играх подряд

Нападающий "Аксу" Мирас Турлыбек забивает восемь игр подряд в первой лиге, сообщает KazFootball.kz.

20-летний форвард начал свою серию 27 мая, забив в ворота "Кайрат-Жастара", а затем в восьми играх он отличился девять раз. В матче 15-го тура с "Кызыл-Жар М" Турлыбек открыл счет, а "Аксу" разгромил соперника - 4:0.

Всего в последних 11 играх казахстанец забил 14 раз и возглавил список бомбардиров. А "Аксу" с 31 очком занимает третье место в первой лиге.

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