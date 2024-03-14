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Новости спорта Пулевая стрельба
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Представительница сборной Казахстана установила новый рекорд

Представительница сборной Казахстана установила новый рекорд
©ДРС

В Шымкенте проходит чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе среди юниоров, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ДРС.

Член национальной сборной Елизавета Безрукова обновила рекорд Казахстана в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В отборочном раунде она набрала 632,7 балла. Второе место заняла еще одна представительница сборной Александра Ле (630.2 балла).

Ранее рекорд страны среди юниоров и взрослых принадлежал той же Безруковой (630.9 балла).

Чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе завершится 16 марта. В соревнованиях принимают участие 163 спортсмена из 10 регионов, которые разыграют 25 комплектов наград.

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Метки:
Стрельба пулевая Казахстан Рекорд

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