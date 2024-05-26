Стало известно, почему фигуристка из России пока не может выступать за Казахстан

Российская фигуристка Софья Самоделкина сменила спортивное гражданство в августе 2023 года в пользу Казахстана, но пока не может представлять новую сборную, передают Vesti.kz.

- Самоделкина и другие российские фигуристы смогут выступать за новые сборные уже в следующем сезоне?

- Нет. Они получат релиз от нас, разрешения. После этого должны получить сертификат от ISU. Но это уже не наше дело. Да, мы этих ребят отпустили, - передает слова генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана "Матч ТВ".

Самоделкина - серебряный призер Гран-при среди юниоров в Словении (2021), серебряный призер первенства России среди юниоров (2022), победитель финала Кубка России среди юниоров (2020), победитель Мемориала Дениса Тена (2021) в соревнованиях юниоров, серебряный призер II этапа Гран-при России "Бархатный сезон" (2022), победитель V этапа Гран-при России "Волжский пируэт" (2022). Мастер спорта России.