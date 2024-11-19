Стали известны планы перешедшей в сборную Казахстана российской фигуристки

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина отправится на вторую стажировку к именитому тренеру Рафаэлю Арутюняну, сообщают Vesti.kz со ссылкой на RT.

17-летняя спортсменка, недавно сменившая спортивное гражданство с российского на казахстанское, прибудет в США уже в этот четверг.

В Америке она проведет трехнедельные сборы под руководством Арутюняна. Напомним, что в сентябре Самоделкина также тренировалась у Арутюняна, проведя три недели на сборе в США.

Напомним, 17-летняя Самоделкина приняла решение сменить российское спортивное гражданство на казахстанское летом 2023 года. В мае 2024 года ее переход под флаг Казахстана был официально одобрен. В августе фигуристка была включена в состав сборной Казахстана.

Отметим, что на прошедшем недавно турнире в Эстонии Tallinn Trophy Самоделкина показала впечатляющий результат и завоевала серебряную медаль. Кроме того, ранее она завоевала серебро на Мемориале Дениса Тена в Астане.