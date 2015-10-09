Шайдоров вошёл в историю фигурного катания на Гран-при в Китае

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров выступил с произвольной программой на третьем этапе серии Гран-при в китайском Шэньчжэне.

За свой прокат он получил 168,62 балла. В сумме за два выступления набрал 263,49 балла, заняв итоговое пятое место. Победителем турнира стал японец Као Миура (293,25), второе место занял россиянин Владислав Дикиджи (282,44), а замкнул тройку призёров ещё один представитель России Евгений Семененко (281,62).

Исторический прыжковый элемент

Несмотря на итоговую позицию, действующий олимпийский чемпион вошёл в историю мирового фигурного катания. Шайдоров стал первым в мире одиночником, который рискнул исполнить сложнейший элемент - связку сразу из двух четверных прыжков во второй половине программы на официальном турнире под эгидой ISU.

В своей программе он зашёл на уникальное прыжковое сочетание из четверного тулупа и четверного флипа. Из-за экстремального уровня сложности прыжки были выполнены с помарками, однако сам факт официальной попытки соединить два четверных в один элемент стал историческим прецедентом.

Ранее Шайдоров уже устанавливал мировые рекорды, впервые на международных стартах чисто исполнив сложнейшие прыжковые комбинации - каскад из тройного акселя с четверным тулупом, а также связку из тройного акселя и четверного сальхова.

Прошедший этап в Китае стал для казахстанца вторым в нынешнем сезоне Гран-при после соревнований во Франции.

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