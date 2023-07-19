Пять лет без Дениса Тена... Вспоминаем яркие эпизоды жизни и карьеры казахстанской звезды

Ровно пять лет назад, 19 июля 2018 года, был убит легендарный казахстанский фигурист Денис Тен. На тот момент спортсмену было 25 лет. Vesti.kz предлагает вспомнить самые яркие эпизоды карьеры и жизни талантливого спортсмена.

Денис Тен родился 13 июня 1993 года в Алматы. Он является потомком известного корейского генерала Мин Гын Хо. Денис с детства рос разносторонним парнем. Помимо фигурного катания, он занимался теннисом, акробатикой, тхэквондо, карате, плаванием, танцами и живописью. Параллельно учился в музыкальной школе по классу фортепиано и пел в хоре. На его счету серебряная медаль на хоровой Олимпиаде в Пусане (Республика Корея).

Карьеру фигуриста он начал в 1999 году и выиграл чемпионат Казахстана в 2006 году в 12-летнем возрасте, соревнуясь со взрослыми спортсменами.

Победив на этапе Гран-при среди юниоров (2008), он стал первым фигуристом своей страны, который выиграл медаль турнира Международного союза конькобежцев (ИСУ). В возрасте 16 лет Тен представлял Казахстан на Олимпийских играх 2010 года, где стал самым молодым участником в мужском первенстве. Дважды выигрывал медали на чемпионатах мира: в 2013-м получил серебро, а спустя два года бронзу. В перерыве между этими достижениями занял третье место на Олимпиаде-2014. В 2015 году стал первым победителем чемпионата ИСУ, завоевав золото чемпионата четырех континентов.

Денис также прославился своими делами вне ледовой арены. С 2013 года он продюсировал ледовое шоу "Денис Тен и друзья", в котором принимали участие мировые звезды фигурного катания. По официальным данным организаторов, ежегодно на ледовое шоу приезжает более 500 туристов из-за рубежа (преимущественно из Японии). За свои успехи и вклад в развитие спорта он получил ряд наград, в том числе государственных.

Напомним, что Денис Тен погиб от рук автоворов 19 июля 2018 года. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал со своей машины, но получил удар ножом в бедренную артерию и скончался от потери крови. На месте трагедии спортсмену установили памятник.

В 2022 году вышел фильм "Слепая любовь", снятый по сценарию Дениса Тена.

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