Олимпийская чемпионка сделала признание о перешедшей под флаг Казахстана фигуристке

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а сейчас российская спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о перспективах фигуристки Софьи Самоделкиной, перешедшей под флаг Казахстана летом прошлого года, передают Vesti.kz.

"Софа Самоделкина - самая, пожалуй, интересная для меня спортсменка из тех "уже выросших", кто катается сейчас. "Катается", конечно же, громко сказано, поскольку в соревнованиях Софа пока не выступает, но качество восстановленных прыжков (четверного сальхова и тройного акселя) и поставленных программ вполне позволяет видеть очень неплохую перспективу. На которую, что важно, сама фигуристка очень сильно настроена.

Написанное не означает, что другие (российские) одиночницы менее интересны, просто перспективы на текущий момент разнятся. Но мне было бы реально любопытно дождаться того момента, когда Самоделкина начнет соревноваться", - написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.