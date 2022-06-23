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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выйдет на ринг против титулованного боксера

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выйдет на ринг против титулованного боксера
©globallookpress.com

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию из России 20-летняя Алина Загитова проведет показательный боксерский спарринг против двукратного олимпийского чемпиона по боксу 48-летнего Олега Саитова, сообщают РИА Новости.

Спарринг состоится 25 июня в "Лужниках" в рамках Дня Московского спорта. 

Саитов побеждал на Олимпийских играх 1996 и 2000 годов.

Ранее сообщалось, что Загитова должна была противостоять олимпийскому чемпиону Токио Альберту Батыргазиеву в формате шоу-поединка, но тот отказался.

 

 

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Метки:
Профессиональный бокс Фигурное катание

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