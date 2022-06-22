Неожиданную развязку получила история боя фигуристки против олимпийского чемпиона по боксу

Олимпийский чемпион по боксу в Токио в весовой категории до 57 килограммов Альберт Батыргазиев не будет проводить поединок против фигуристки Алины Загитовой. Об этом "Матчу ТВ" заявил тренер Эдуард Кравцов.

Ранее отмечалось, что этот бой пройдет 25 июня в "Лужниках" в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.

"Никаких спаррингов или открытых тренировок не будет. У Альберта старая травма, и по этой причине он снялся с Интерконтинентального Кубка. С участием Альберта 25 июня ничего не будет. Подобные моменты должны согласовываться, а не вот так просто", - сказал Кравцов.

Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев предлагал Загитовой провести бой с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.