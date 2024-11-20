Новая звезда фигурного катания из Казахстана узнал свое будущее. На кону 90 миллионов

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров примет участие в предстоящем этапе серии Гран-При в Китае, передают Vesti.kz со ссылкой на olympic.kz.

Соревнование пройдет с 22 по 24 ноября в Чунцине (Китай). У мужчин за медали будут биться 12 человек.

Призовой фонд соревнования составляет 90 миллионов тенге.

Отметим, что на прошлом этапе Гран-при во Франции Шайдоров показал четвертый результат.

Добавим, что Шайдоров выигрывал серебро чемпионата мира среди юниоров, что является наилучшим результатом для казахстанцев. Его считают новой звездой фигурного катания Казахстана.