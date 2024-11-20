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Фигурное катание
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Новая звезда фигурного катания из Казахстана узнал свое будущее. На кону 90 миллионов

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Новая звезда фигурного катания из Казахстана узнал свое будущее. На кону 90 миллионов ©instagram.com/mikhail_shaidorov

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров примет участие в предстоящем этапе серии Гран-При в Китае, передают Vesti.kz со ссылкой на olympic.kz.

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Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров примет участие в предстоящем этапе серии Гран-При в Китае, передают Vesti.kz со ссылкой на olympic.kz.

Соревнование пройдет с 22 по 24 ноября в Чунцине (Китай). У мужчин за медали будут биться 12 человек.

Призовой фонд соревнования составляет 90 миллионов тенге.

Отметим, что на прошлом этапе Гран-при во Франции Шайдоров показал четвертый результат.

Добавим, что Шайдоров выигрывал серебро чемпионата мира среди юниоров, что является наилучшим результатом для казахстанцев. Его считают новой звездой фигурного катания Казахстана.

 

 

Шайдоров Михаил Фигурное катание Китай

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