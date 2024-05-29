"Мы не в крепостном праве живем". Олимпийская чемпионка - о переходе фигуристки под флаг Казахстана

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что если российские фигуристки хотят менять спортивное гражданство, они имеют на это право, передают Vesti.kz.

Софья Титова и Софья Самоделкина получили открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и будут представлять Армению и Казахстан соответственно.

- Я не очень хорошо знаю эту девочку (Титову). В любом случае мы не можем ничего сделать. Мы же не в крепостном праве живем. Если хотят, они имеют право переходить, - сказала Бестемьянова "Матч ТВ".

- Уже вторая ученица Евгения Плющенко меняет спортивное гражданство. Софья Самоделкина будет кататься за Казахстан. В этом есть какая‑то тенденция, или в данном случае просто совпадение?

- Самоделкина начала процесс перехода, еще будучи в группе Светланы Соколовской. Тенденции здесь никакой нет.

Самоделкина - серебряный призер Гран-при среди юниоров в Словении (2021), серебряный призер первенства России среди юниоров (2022), победитель финала Кубка России среди юниоров (2020), победитель Мемориала Дениса Тена (2021) в соревнованиях юниоров, серебряный призер II этапа Гран-при России "Бархатный сезон" (2022), победитель V этапа Гран-при России "Волжский пируэт" (2022). Мастер спорта России.