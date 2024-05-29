Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Зимние виды спорта Фигурное катание
Комментарии

"Мы не в крепостном праве живем". Олимпийская чемпионка - о переходе фигуристки под флаг Казахстана

"Мы не в крепостном праве живем". Олимпийская чемпионка - о переходе фигуристки под флаг Казахстана
©instagram.com/sofyasamodelkina

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что если российские фигуристки хотят менять спортивное гражданство, они имеют на это право, передают Vesti.kz.

Софья Титова и Софья Самоделкина получили открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и будут представлять Армению и Казахстан соответственно.

- Я не очень хорошо знаю эту девочку (Титову). В любом случае мы не можем ничего сделать. Мы же не в крепостном праве живем. Если хотят, они имеют право переходить, - сказала Бестемьянова "Матч ТВ".

- Уже вторая ученица Евгения Плющенко меняет спортивное гражданство. Софья Самоделкина будет кататься за Казахстан. В этом есть какая‑то тенденция, или в данном случае просто совпадение?

- Самоделкина начала процесс перехода, еще будучи в группе Светланы Соколовской. Тенденции здесь никакой нет.

Самоделкина - серебряный призер Гран-при среди юниоров в Словении (2021), серебряный призер первенства России среди юниоров (2022), победитель финала Кубка России среди юниоров (2020), победитель Мемориала Дениса Тена (2021) в соревнованиях юниоров, серебряный призер II этапа Гран-при России "Бархатный сезон" (2022), победитель V этапа Гран-при России "Волжский пируэт" (2022). Мастер спорта России.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Фигурное катание

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 09:30
Фигурное катание
©instagram.com/sofyasamodelkina "Мы не в крепостном праве живем". Олимпийская чемпионка - о переходе фигуристки под флаг Казахстана
Вчера , 14:35
Фигурное катание
©instagram.com/sofya_titova_official/ Казахстан? Российская фигуристка решила сменить гражданство
27 мая, 13:33
Фигурное катание
©instagram.com/team_samodelkina Талантливая фигуристка из России перешла в Казахстан. Теперь она выиграет Олимпиаду?
26 мая, 13:57
Фигурное катание
©instagram.com/sofyasamodelkina Стало известно, почему фигуристка из России пока не может выступать за Казахстан
24 мая, 16:28
Фигурное катание
©instagram.com/sofyasamodelkina Известна реакция Авербуха на переход россиянки под флаг Казахстана
24 мая, 16:03
Фигурное катание
©instagram.com/sofyasamodelkina В России объяснили переход звездной фигуристки в сборную Казахстана
24 мая, 09:25
Фигурное катание
©instagram.com/sofyasamodelkina/ Звездной фигуристке из России разрешили выступать за Казахстан
23 мая, 22:40
Фигурное катание
©instagram.com/t.a.tarasova Тарасова отреагировала на переход российской фигуристки под флаг Казахстана
6 мая, 10:20
Фигурное катание
©instagram.com/sofyasamodelkina Появились подробности перехода российской фигуристки под флаг Казахстана
24 апреля, 17:55
Фигурное катание
©instagram.com/slutskayaofficial/ Чемпионка мира по фигурному катанию избила партнера по команде
15 апреля, 14:29
Фигурное катание
©instagram.com/sofyasamodelkina Сменившая гражданство фигуристка из России не может выступать за Казахстан. Известна причина
14 апреля, 00:02
Фигурное катание
©instagram.com/sofyasamodelkina Российская фигуристка прокомментировала решение выступать за Казахстан
3 апреля, 11:40
Фигурное катание
©instagram.com/mikhail_shaidorov Казахстанец попал в список самых высокооплачиваемых фигуристов мира
22 марта, 13:58
Фигурное катание
©twitter.com/goldenskate Казахстан пробился в произвольную программу на ЧМ-2024 по фигурному катанию
25 февраля, 10:25
Фигурное катание
©instagram.com/mikhail_shaidorov Казахстанец выиграл международный турнир по фигурному катанию
19 февраля, 18:21
Фигурное катание
©instagram.com/sofyasamodelkina Образ 17-летней казахстанской фигуристки вызвал вопросы у поклонников
2 февраля, 23:57
Фигурное катание
©olympteka.ru Фигуриста пытались зарезать в метро
8 января, 14:50
Фигурное катание
©instagram.com/sofyasamodelkina Олимпийская чемпионка сделала признание о перешедшей под флаг Казахстана фигуристке
8 декабря, 18:06
Фигурное катание
©instagram.com/mikhail_shaidorov Казахстанский фигурист выиграл медаль на турнире в Хорватии
17 ноября 2023, 22:04
Фигурное катание
©LiveResult.Ru Двукратный олимпийский чемпион развелся спустя три месяца после свадьбы
12 ноября 2023, 12:48
Фигурное катание
©instagram.com/sofyasamodelkina Евгений Плющенко прокомментировал решение своей ученицы выступать за Казахстан
24 октября 2023, 18:57
Фигурное катание
©Дмитрий Челяпин/"Матч ТВ" Знаменитый тренер нашла плюсы в выступлении российской фигуристки за Казахстан
26 сентября 2023, 11:35
Фигурное катание
©из личного архива Софьи Самоделкиной Получившая казахстанское гражданство фигуристка из России приняла новое решение
15 сентября 2023, 21:05
Фигурное катание
©instagram.com/drobiazko_margarita Участницу пяти Олимпийских игр лишили гражданства Литвы
8 августа 2023, 14:48
Фигурное катание
©championat.com/Дмитрий Голубович В МВД Казахстана прокомментировали смену гражданства российской фигуристки
5 августа 2023, 13:57
Фигурное катание
©RBK В Казахстане лучше? Стала известна главная причина смены гражданства российской фигуристкой
4 августа 2023, 18:59
Фигурное катание
©instagram.com/sofyasamodelkina/ Российская фигуристка официально получила гражданство Казахстана
4 августа 2023, 18:45
Фигурное катание
©Дарья Исаева, "СЭ" Талантливая российская фигуристка будет выступать за Казахстан. Известны подробности
19 июля 2023, 14:41
Фигурное катание
©Фотоколлаж Tengrinews.kz Пять лет без Дениса Тена... Вспоминаем яркие эпизоды жизни и карьеры казахстанской звезды
14 марта 2023, 11:31
Фигурное катание
©instagram.com/adelina_sotnikova14 Олимпийская чемпионка раскрыла отца своего ребенка. Им оказался казахстанский теннисист

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus