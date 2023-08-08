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В МВД Казахстана прокомментировали смену гражданства российской фигуристки

В МВД Казахстана прокомментировали смену гражданства российской фигуристки
©championat.com/Дмитрий Голубович

Российская фигуристка Софья Самоделкина приняла гражданство Казахстана в общем порядке, а не упрощенном. Об этом заявил министр внутренних дел страны Марат Ахметжанов.

"Недавно спортсменка Самоделкина приняла гражданство в общем порядке (а не упрощенном), потому что ее мать была гражданкой Казахстана", - ответил министр Ахметжанов на вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что 16-летняя Самоделкина получила паспорт Казахстана, но пока не обращалась в местную федерацию.

По некоторым данным, Самоделкина сможет выступать за сборную Казахстана с мая 2024 года.

Самоделкину считают одной из самых талантливых фигуристок в России, наравне с Камилой Валиевой, Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Аленой Косторной.

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Метки:
Фигурное катание

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