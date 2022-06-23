Красавица-ведущая бросила вызов олимпийской чемпионке

Красавица-ведущая спортивного телеканала "Матч ТВ" Ольга Петрикова бросила вызов известной российской фигуристке Алине Загитовой, которая собирается провести боксерский поединок, сообщает Sport24.

Накануне СМИ сообщили, что Загитова проведет показательный поединок против олимпийского чемпиона Токио по боксу в весовой категории до 57 килограммов Альберта Батыргазиева. Отмечалось, что бой должен состояться 25 июня в "Лужниках" в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.

Через некоторое время тренер Эдуард Кравцов опроверг эту информацию.

Между тем ведущая "Матч ТВ" Петрикова предложила свою кандидатуру на роль соперницы Загитовой, выигравшей золото Олимпийских игр в Пхенчхане-2018.