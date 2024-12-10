В казахстанском спорте новая звезда: превзошел Дениса Тена и сотворил историю. Кто такой Михаил Шайдоров?
Знакомьтесь, Михаил Шайдоров - молодой уникум ледового спорта, который уверенно покоряет мировую арену. Если бы фигурное катание было фильмом, 20-летний казахстанец, наверняка, сыграл бы главную роль - но об этом чуть позже. История "холодного" вундеркинда не только про прыжки и обороты, но и про характер, амбиции и умение выстоять даже в самые трудные моменты. Больше интересных фактов о восходящей звезде льда - в материале Vesti.kz.
Знакомьтесь, Михаил Шайдоров - молодой уникум ледового спорта, который уверенно покоряет мировую арену. Если бы фигурное катание было фильмом, 20-летний казахстанец, наверняка, сыграл бы главную роль - но об этом чуть позже. История "холодного" вундеркинда не только про прыжки и обороты, но и про характер, амбиции и умение выстоять даже в самые трудные моменты. Больше интересных фактов о восходящей звезде льда - в материале Vesti.kz.
Чемпион в 15 лет
Начало карьеры Шайдорова было таким же вдохновляющим, как и его дальнейшие победы.
С юных лет он тренировался под присмотром отца - Станислава Шайдорова, который сам был многократным чемпионом Казахстана. Именно под его руководством Михаил начал свои первые тренировки на льду.
Серьезным стартом его спортивной карьеры можно назвать 2018 год, когда 14-летний фигурист впервые заявил о себе на международных соревнованиях.
Тогда, в апреле он занял четвертое место на турнире Egna Spring Trophy, а уже в ноябре завоевал серебряную медаль на турнире Bosphorus Cup в Стамбуле.
Такие достижения укрепили его уверенность и показали тренерам и болельщикам, что перед ними будущий чемпион.
Выступления молодого казахстанца были яркими и технически сложными, а сумма баллов в 153,10 стала его личным рекордом на тот момент.
Тот год выдался насыщенным для Михаила: в финале Кубка Краснодарского края в Сочи он занял второе место.
Такой успех, возможно, подтолкнул его к новым достижениям, ведь сразу через год он стал чемпионом Казахстана, одержав победу на национальном первенстве в родной Алмате.
2020 год стал переломным моментом не только для всего мира, но и для карьеры Шайдорова. Спортивные турниры отменялись один за другим (по всем известной причине), а конкуренция на международной арене ужесточилась.
На юниорском чемпионате мира в Таллине Михаил не смог пробиться в топ-20 лучших фигуристов, что стало для него неприятным ударом.
Еще большим разочарованием стало известие о том, что взрослый чемпионат мира в Монреале, на который он рассчитывал попасть, был отменен всего за неделю до начала.
Но настоящий спортсмен проявляется в том, как он справляется с поражениями. И Михаил доказал, что его характер закален. В 2021 году он вновь вышел на международную арену и продемонстрировал свой потенциал.
На юниорском Гран-при в польском Гданьске он взял серебро, уступив только россиянину Глебу Лутфуллину.
В том же году он одержал победу на Зимней спартакиаде Казахстана, еще раз подтвердив, что является сильнейшим фигуристом страны.
Финальной частью 2021 года стало участие в турнире "Мемориал Дениса Тена" в Астане.
Несмотря на то ,что он не попал в тройку лидеров и занял девятое место, его выступление запомнилось публике больше всех.
Историческая медаль
После непростого пандемийного года, Шайдорова ожидали новые испытания и в 2022-м. Сезон начался с чемпионата четырех континентов, где он занял пятое место, уступив японским фигуристам.
Однако именно этот опыт стал важной подготовкой перед главным стартом года - юниорским чемпионатом мира Там восходящая звезда навсегда вписала свое имя в историю казахстанского фигурного катания. Шайдоров завоевал серебро, став первым казахстанцем, который добился подобного успеха в молодежной категории.
В его программе было исполнено множество сложных элементов: четыре лутца, три акселя и четыре тулупа. Это выступление не оставило равнодушными ни судей, ни зрителей, ни специалистов в мире фигурного катания.
Превзошел Дениса Тена
После успешного юниорского сезона Михаил решил попробовать свои силы во взрослой категории.
В декабре 2023-го Михаил занял второе место на престижном турнире Golden Spin в Хорватии. Его результат - 235,29 балла, что позволило ему завоевать серебряную медаль.
Шайдоров уступил только опытному китайскому фигуристу Бояну Цзиню, который набрал 258,67 балла. Это был важный шаг в карьере казахстанца, подтвердивший, что он находится на правильном пути.
А что насчет 2024 года? Все началось с финала Гран-при, и это не просто "еще одно соревнование", где молодому фигуристу удалось не только растопить сердца публики, но и превзойти самого Дениса Тена.
После травмы француза Адама Сяо Хим Фа, занимавшего вторую строчку в рейтинге, Шайдоров получил приглашение на финал.
Для казахстанского фигурного катания это событие стало историческим, ведь Денис Тен, легендарный бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года и серебряный медалист чемпионата мира 2013 года, тоже был запасным для финала взрослого Гран-при.
Пример Тена, как пионера казахстанского фигурного катания на мировой арене, вдохновила новое поколение спортсменов, включая самого Шайдорова.
Герой мема или "Мишка в мишке"
Михаил показал номер, который сделал его знаменитым не только среди фанатов фигурного катания.
Шайдоров вышел на лед в образе По из мультфильма "Кунг-фу панда" и устроил не выступление, а настоящее шоу. Вместо стандартных па, зрители получили взрывную постановку с легендарным киноперсонажем в главной роли.
Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) не смогла пройти мимо и превратила выступление Шайдорова в мем. Результат - вирусное видео, которое разлетелось по мировой паутине, а Михаил стал "тем самым прикольным парнем в костюме панды" или "Мишка в мишке".
Впереди у Михаила новые вершины и амбициозные цели - участие в крупнейших мировых турнирах, чемпионаты мира и, конечно, заветная Олимпиада-2026, о которой он мечтает не скрывая.
Шайдоров уже доказал, что способен не только идти в ногу с сильнейшими фигуристами мира, но и побеждать их. А казахстанские поклонники, в свою очередь, будут с замиранием сердца следить за его выступлениями и верить в новые победы своего ледового героя.
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