В казахстанском спорте новая звезда: превзошел Дениса Тена и сотворил историю. Кто такой Михаил Шайдоров?

Знакомьтесь, Михаил Шайдоров - молодой уникум ледового спорта, который уверенно покоряет мировую арену. Если бы фигурное катание было фильмом, 20-летний казахстанец, наверняка, сыграл бы главную роль - но об этом чуть позже. История "холодного" вундеркинда не только про прыжки и обороты, но и про характер, амбиции и умение выстоять даже в самые трудные моменты. Больше интересных фактов о восходящей звезде льда - в материале Vesti.kz.

Чемпион в 15 лет

Начало карьеры Шайдорова было таким же вдохновляющим, как и его дальнейшие победы.

С юных лет он тренировался под присмотром отца - Станислава Шайдорова, который сам был многократным чемпионом Казахстана. Именно под его руководством Михаил начал свои первые тренировки на льду.

Серьезным стартом его спортивной карьеры можно назвать 2018 год, когда 14-летний фигурист впервые заявил о себе на международных соревнованиях.

Тогда, в апреле он занял четвертое место на турнире, а уже в ноябре завоевал серебряную медаль на турнирев Стамбуле.

Такие достижения укрепили его уверенность и показали тренерам и болельщикам, что перед ними будущий чемпион.

Выступления молодого казахстанца были яркими и технически сложными, а сумма баллов в 153,10 стала его личным рекордом на тот момент.

Тот год выдался насыщенным для Михаила: в финале Кубка Краснодарского края в Сочи он занял второе место.

Такой успех, возможно, подтолкнул его к новым достижениям, ведь сразу через год он стал чемпионом Казахстана, одержав победу на национальном первенстве в родной Алмате.

2020 год стал переломным моментом не только для всего мира, но и для карьеры Шайдорова. Спортивные турниры отменялись один за другим (по всем известной причине), а конкуренция на международной арене ужесточилась.

На юниорском чемпионате мира в Таллине Михаил не смог пробиться в топ-20 лучших фигуристов, что стало для него неприятным ударом.

Еще большим разочарованием стало известие о том, что взрослый чемпионат мира в Монреале, на который он рассчитывал попасть, был отменен всего за неделю до начала.

Но настоящий спортсмен проявляется в том, как он справляется с поражениями. И Михаил доказал, что его характер закален. В 2021 году он вновь вышел на международную арену и продемонстрировал свой потенциал.

На юниорском Гран-при в польском Гданьске он взял серебро, уступив только россиянину Глебу Лутфуллину.

В том же году он одержал победу на Зимней спартакиаде Казахстана, еще раз подтвердив, что является сильнейшим фигуристом страны.

Финальной частью 2021 года стало участие в турнире "Мемориал Дениса Тена" в Астане.

Несмотря на то ,что он не попал в тройку лидеров и занял девятое место, его выступление запомнилось публике больше всех.

Историческая медаль

После непростого пандемийного года, Шайдорова ожидали новые испытания и в 2022-м. Сезон начался с чемпионата четырех континентов, где он занял пятое место, уступив японским фигуристам.

Однако именно этот опыт стал важной подготовкой перед главным стартом года - юниорским чемпионатом мира Там восходящая звезда навсегда вписала свое имя в историю казахстанского фигурного катания. Шайдоров завоевал серебро, став первым казахстанцем, который добился подобного успеха в молодежной категории.

В его программе было исполнено множество сложных элементов: четыре лутца, три акселя и четыре тулупа. Это выступление не оставило равнодушными ни судей, ни зрителей, ни специалистов в мире фигурного катания.

Превзошел Дениса Тена

После успешного юниорского сезона Михаил решил попробовать свои силы во взрослой категории.

В декабре 2023-го Михаил занял второе место на престижном турнире Golden Spin в Хорватии. Его результат - 235,29 балла, что позволило ему завоевать серебряную медаль.

Шайдоров уступил только опытному китайскому фигуристу Бояну Цзиню, который набрал 258,67 балла. Это был важный шаг в карьере казахстанца, подтвердивший, что он находится на правильном пути.

А что насчет 2024 года? Все началось с финала Гран-при, и это не просто "еще одно соревнование", где молодому фигуристу удалось не только растопить сердца публики, но и превзойти самого

После травмы француза Адама Сяо Хим Фа, занимавшего вторую строчку в рейтинге, Шайдоров получил приглашение на финал.

Для казахстанского фигурного катания это событие стало историческим, ведь Денис Тен, легендарный бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года и серебряный медалист чемпионата мира 2013 года, тоже был запасным для финала взрослого Гран-при.

Пример Тена, как пионера казахстанского фигурного катания на мировой арене, вдохновила новое поколение спортсменов, включая самого Шайдорова.

Герой мема или "Мишка в мишке"

Михаил показал номер, который сделал его знаменитым не только среди фанатов фигурного катания.

Шайдоров вышел на лед в образе По из мультфильма "Кунг-фу панда" и устроил не выступление, а настоящее шоу. Вместо стандартных па, зрители получили взрывную постановку с легендарным киноперсонажем в главной роли.

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) не смогла пройти мимо и превратила выступление Шайдорова в мем. Результат - вирусное видео, которое разлетелось по мировой паутине, а Михаил стал "тем самым прикольным парнем в костюме панды" или "Мишка в мишке".

Впереди у Михаила новые вершины и амбициозные цели - участие в крупнейших мировых турнирах, чемпионаты мира и, конечно, заветная Олимпиада-2026, о которой он мечтает не скрывая.

Шайдоров уже доказал, что способен не только идти в ногу с сильнейшими фигуристами мира, но и побеждать их. А казахстанские поклонники, в свою очередь, будут с замиранием сердца следить за его выступлениями и верить в новые победы своего ледового героя.