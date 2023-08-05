В Казахстане лучше? Стала известна главная причина смены гражданства российской фигуристкой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала "Спорт-Экспрессу" новость о решении российской фигуристки Софьи Самоделкиной принять гражданство Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

16-летняя Самоделкина уже получила гражданство Казахстана. Сообщается, что она сможет выступать за сборную Казахстана с мая 2024 года.

"Самоделкину как-то не жаловали у нас. Девочка уникальная, с элементами ультра-си. В прошлом году она заняла четвертное место на чемпионате России, но в сборною ее так почему-то и не взяли. Никто не понимал, почему это произошло. В этом году мотивация, конечно, была сниженная, Софья была очень расстроенная, выступала хуже своих возможностей. Думаю, для нее лично как для спортсменки переход в какое-то другое качество, где она сможет найти новые цели, ее взбодрит. Очень жаль, что наша сборная теряет таких спортсменок", - отметила Бестемьянова.

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