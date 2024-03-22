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Реклама Новости спорта Зимние виды спорта Фигурное катание Сегодня 13:58 Комментарии Казахстан пробился в произвольную программу на ЧМ-2024 по фигурному катанию ©twitter.com/goldenskate Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров выступил в короткой программе на ЧМ-2024 в Монреале (Канада), сообщают Vesti.kz. Он занял 16 место в этой дисциплине, набрав 80,02 балла. Это позволило ему квалифицироваться в произвольную программу (проходят 24 лучших фигуриста по итогам короткой программы). Топ-3 короткой программы выглядит следующим образом: 1. Шома Уно (Япония) - 107.72.

2. Юма Кагияма (Япония) - 106.35.

3. Илья Малинин (США) - 105.97. В произвольной программе, которая пройдет в ночь на 24 марта Шайдоров выступит под номером 11. Mikhail Shaidorov at Worlds 2024



SP 80.02#MikhailShaidorov #WorldsMTL24 pic.twitter.com/kNJSsrTgV5 — figure skating archive (@skatingarchive) March 21, 2024 Поделиться в соц. сетях:













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