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Казахстан пробился в произвольную программу на ЧМ-2024 по фигурному катанию

Казахстан пробился в произвольную программу на ЧМ-2024 по фигурному катанию
©twitter.com/goldenskate

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров выступил в короткой программе на ЧМ-2024 в Монреале (Канада), сообщают Vesti.kz.

Он занял 16 место в этой дисциплине, набрав 80,02 балла. Это позволило ему квалифицироваться в произвольную программу (проходят 24 лучших фигуриста по итогам короткой программы).

Топ-3 короткой программы выглядит следующим образом:

1. Шома Уно (Япония) - 107.72.
2. Юма Кагияма (Япония) - 106.35.
3. Илья Малинин (США) - 105.97.

В произвольной программе, которая пройдет в ночь на 24 марта Шайдоров выступит под номером 11.

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Метки:
Шайдоров Михаил Фигурное катание Казахстан

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