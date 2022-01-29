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В федерации отреагировали на скандал с тренером сборной Казахстана по фигурному катанию и мамой Дениса Тена

В федерации отреагировали на скандал с тренером сборной Казахстана по фигурному катанию и мамой Дениса Тена
©РИА Новости
Новости спорта Конькобежный спорт Фигурное катание

Национальная федерация конькобежцев на официальном сайте выступила с заявлением относительно ситуации с тренером сборной Казахстана по фигурному катанию Сергеем Вороновым.

Скандал в казахстанском фигурном катании: тренеру сборной угрожают, а маму Дениса Тена просят уйти в отставку

"Существует конфликт между казахстанскими тренерами и Оксаной Тен, занимающей пост вице-президента НФК. Было опубликовано открытое письмо от имени тренеров с требованием отстранить Тен от занимаемой должности. Также опубликованы претензии в адрес вице-президента.

В свою очередь Тен была проведена пресс-конференция, на которой были озвучены ответы на предъявленные претензии. Кроме того, была озвучена следующая информация. Цитируем Тен:

"Был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан. Я посчитала, что ситуация принимает очень серьезный оборот, и поэтому решила прояснить все моменты, и чтобы нужные органы обратили на это внимание", - сказала вице-президент НФК.

Она добавила, что звонок поступил со скрытого номера. В связи с общественным резонансом НФК сообщает следующее.

В настоящий момент тренер сборной РК Сергей Воронов находится в России и готовится к соревнованиям, которые пройдут в Софии (Болгария). Президент федерации связался с тренером с предложением оказать помощь в сложившейся ситуации, в том числе сделать официальное заявление в правоохранительные органы для поиска людей, осуществивших звонок с угрозой.

Сергей Воронов от предложенной помощи отказался, предложив отложить данный вопрос до его возвращения в Казахстан после соревнований. 

В ходе телефонного разговора тренер дал согласие передать свои данные в посольство Российской Федерации, запросившее данные о специалисте, который является гражданином РФ. И отказался в данный момент обсуждать ситуацию с кем-либо, кроме представителей посольства. 

По данным, имеющимся в федерации, звонок с угрозами действительно был, однако в данный момент тренер не воспринимает угрозу всерьез и не считает, что его жизни существует реальная угроза. 

Федерация отмечает, что проведенная пресс-конференции - личная инициатива Тен и не отображает позицию НФК. Данный конфликт не является конфликтом внутри федерации. Информация о том, что претензии в адрес Тен поступили от лица тренерского совета Национальной федерации конькобежцев, не соответствует действительности. Открытое письмо подписано группой казахстанских тренеров и отражает их личный взгляд на ситуацию, сложившуюся в казахстанском фигурном катании", - говорится в заявлении.

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Метки:
Фигурное катание Тен Денис

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