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Скандал в казахстанском фигурном катании: тренеру сборной угрожают, а маму Дениса Тена просят уйти в отставку

Скандал в казахстанском фигурном катании: тренеру сборной угрожают, а маму Дениса Тена просят уйти в отставку
©ЭК
Новости спорта Конькобежный спорт Фигурное катание

Скандал разгорелся в Федерации конькобежного спорта Казахстана. Несколько тренеров обвинили вице-президента организации Оксану Тен в узурпации власти для получения своей выгоды. Публикация с подписью двух десятков специалистов появилась в сети. Ответ самого функционера не заставил себя ждать. Подробнее о сложившейся ситуации - в материале Vesti.kz

В документе, появившемся накануне в социальных сетях, просили принять меры в отношении Тен и снять ее с занимаемой должности. Активисты заявили о том, что вице-президент уделяет внимание лишь отдельным соревнованиям и спортсменам, игнорируя остальных представителей казахстанского фигурного катания. Полный текст, под которым подписались 23 тренера из разных городов страны, доступен ниже.

В частности, в письме говорится: "Происходит постоянное давление в заказных статьях. Единолично Оксаной Тен решаются многие вопросы по поводу государственных стартов, формирования национальной сборной, составов на международные соревнования, этапы гран-при, классификационных требований для спортсменов, состава судей на международные соревнования - и все это без решения тренерского совета РК, в обход закона "О спорте". У вице-президента федерации таких полномочий нет".

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На данное обвинение Тен ответила обстоятельно, пройдясь по всем пунктам. В ходе брифинга, прошедшего 27 января в Алматы, она опровергла все обвинения. По ее словам, кандидатуры фигуристов в сборные, формирование тренерского совета, планы на новый сезон и ряд других важных вопросов обсуждались с инициаторами письма на совещаниях, которые прошли в 2021 году. Вице-президент представила протоколы совещаний и выразила свое недоумение.

"Это та сборная, которая существует на сегодняшний день, мы ее комплектовали в апреле, то есть все прозрачно максимально. Мы обсуждали абсолютно всех спортсменов всех возрастов, оснований для обвинений нет!" - сказала функционер.

По словам Тен, она никогда не выделяла своих учеников и на равных относилась ко всем спортсменам. Она подчеркнула, что не согласна с тезисами письма, отметив, что работа ведется по всем направлениям. При этом функционер сообщила о давлении со стороны на представителей федерации.

"Сергею Воронову (главному тренеру сборной Казахстана - прим. автора) вчера был звонок с угрозой жизни. Ситуация приобрела очень сложный окрас. Он однако не испугался. Это разозлило его и придало настроя работать дальше. Воронов мне сообщил, что не подписывал никаких протоколов и интервью не давал. Я заинтересована в проведении круглого стола и обсуждении этого вопроса. Нужно разрешить ситуацию. Я не знаю, как это все созрело. Это у них надо спросить", - заявила вице-президент.

Также она вспомнила о начале карьеры своего покойного сына Дениса Тена, найдя параллели с нынешним положением дел в фигурном катании.

"Сейчас я вижу то, что мне напоминает время, когда мы уехали из Казахстана. Нас не допускали на соревнования, а если допускали, то засуживали. Однажды мы разочаровались и больше не участвовали в республиканских турнирах", - подытожила Тен.

Свое выступление она завершила объяснением своего появления в федерации и восприятием этой ситуации, а также рассказала о своей роли в продвижении фигурного катания.

"Меня в 2019 году попросили помочь с развитием фигурного катания. Не я выдвинула себя на эту должность. Если я не буду приносить пользу, то я могу уйти. На самом деле миссия моей должности заключается в том, чтобы развить международные связи", - отметила Тен.

Стоит отметить, что Оксана Тен вступила в должность вице-президента в 2019 году. За прошедшие годы ею было инициировано создание Фонда Дениса Тена, в котором занимаются юные фигуристы. Также организация выплачивает стипендии талантливым спортсменам. При ее участии для тренировок казахстанцев были привлечены иностранные специалисты, а также Тен договорилась о проведении учебных сборов в Москве (Россия). 

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Метки:
Тен Денис Фигурное катание Казахстан

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