Элизабет Турсынбаева бросила себе новый вызов

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева посредством соцсетей поделилась своей целью на этот год, передают Vesti.kz.

"В 2025 году я ставлю себе цель: меньше говорить "нет", больше - "да", меньше думать и перестать "семь раз отмерять", потому что так можно вообще ничего не отрезать. Будет, конечно, сложно для меня, но попробовать стоит", - написала она в Instagram Stories.

24-летняя Турсынбаева объявила о завершении карьеры в 2021 году. Она приняла это непростое решение из-за проблем со спиной. По ее признанию, побороть эту травму до конца так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны.

Турсынбаева - первая фигуристка в истории, исполнившая четверной прыжок (сальхов) на взрослых официальных соревнованиях. Была серебряным призером чемпионата мира-2019, чемпионата четырех континентов-2019 года, зимней Универсиады-2019 года, брала бронзу на зимних юношеских Олимпийских играх-2016 и зимних Азиатских играх-2017, становилась четырехкратной чемпионкой Казахстана.