Элизабет Турсынбаева бросила себе новый вызов
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева посредством соцсетей поделилась своей целью на этот год, передают Vesti.kz.
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева посредством соцсетей поделилась своей целью на этот год, передают Vesti.kz.
"В 2025 году я ставлю себе цель: меньше говорить "нет", больше - "да", меньше думать и перестать "семь раз отмерять", потому что так можно вообще ничего не отрезать. Будет, конечно, сложно для меня, но попробовать стоит", - написала она в Instagram Stories.
24-летняя Турсынбаева объявила о завершении карьеры в 2021 году. Она приняла это непростое решение из-за проблем со спиной. По ее признанию, побороть эту травму до конца так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны.
Турсынбаева - первая фигуристка в истории, исполнившая четверной прыжок (сальхов) на взрослых официальных соревнованиях. Была серебряным призером чемпионата мира-2019, чемпионата четырех континентов-2019 года, зимней Универсиады-2019 года, брала бронзу на зимних юношеских Олимпийских играх-2016 и зимних Азиатских играх-2017, становилась четырехкратной чемпионкой Казахстана.
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