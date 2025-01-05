Казахстанские фехтовальщики взяли вторую медаль на этапе Кубке мира

Юниорская команда Казахстана по фехтованию на рапире выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Фуджейре (ОАЭ), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанские девушки заняли третье место в командных соревнованиях. В составе команды выступили София Актаева, Алена Гноева, Алина Искандерова, Алуа Нурканова.

В поединке за бронзу казахстанки одолели соперниц из Чехии - 45:31.

Добавим, что ранее Актаева выиграла золото наградой в индивидуальных соревнованиях.