Казахстанские фехтовальщики взяли вторую медаль на этапе Кубке мира
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Юниорская команда Казахстана по фехтованию на рапире выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Фуджейре (ОАЭ), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Юниорская команда Казахстана по фехтованию на рапире выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Фуджейре (ОАЭ), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанские девушки заняли третье место в командных соревнованиях. В составе команды выступили София Актаева, Алена Гноева, Алина Искандерова, Алуа Нурканова.
В поединке за бронзу казахстанки одолели соперниц из Чехии - 45:31.
Добавим, что ранее Актаева выиграла золото наградой в индивидуальных соревнованиях.
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