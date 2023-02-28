Казахстанец выбил титана мирового фехтования и завоевал медаль Кубка мира

Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов стал призером на этапе Кубка мира в Ханденхайме (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский шпажист, занимающий девятое место в мировом рейтинге в своем виде оружия стартовал с 1/32 финала. В первом бою Курбанов нанес поражение южнокорейца Тайджина Сона - 15:8.

В следующей ступени Курбанов оставил за бортом соревнований призера Гран-при Давида Даня из Венгрии - 15:12.

Далее казахстанец выиграл у итальянца Давида Ди Вероли - 15:11. Его соперник является обладателем серебра Кубка мира и бронзы Гран-при.

Следующим оппонентом казахстанца стал еще один венгр чемпион мира и вице-чемпион олимпийских игр Сергели Шиклоши. Бой с фаворитом соревнований завершился победой Курбанова - 15:12.

В полуфинале казахстанец встречался с японцем Коки Кано, занимающему четвертое место в рейтинге. Поединок завершился победой представителя Японии - 15:10. Отметим, что Кано в итоге стал победителем соревнований. Серебро завоевал швейцарец Алексис Баярд.

Курбанов разделил третье место на пьедестале с испанцем Юленом Перейрой.

Отметим, что это третья медаль Курбанова на этапах Кубка мира. Первую бронзу он выиграл в 2017 году в Италии. В прошлом году казахстанец завоевал серебро на турнире в Париже.

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