Казахстанец победил олимпийского чемпиона и взял медаль Гран-при

Казахстанский шпажист Ерлик Сертай стал серебряным призером на турнире серии Гран-при по фехтованию, прошедшего в Будапеште (Венгрия), сообщают Vesti.kz.

На пути к финалу Сертай победил пятерых спортсменов, включая венгра Гергея Шиклоши (15:12)- чемпиона мира, олимпийского чемпиона и второго номера мирового рейтинга, а также бронзового призёра Олимпиады-2024 - чеха Якуба Юрку (15-9).

В финальной схватке Сертай уступил другому олимпийскому чемпиону из сборной Венгрии - Давиду Наги (12:15). Бронзовыми призерами стали швейцарец Ян Хаури и Тристан Тюлен (Нидерланды).

Для 27-летнего Сертая это первая медаль на турнире серии Гран-при. Ранее казахстанский шпажист становился чемпионом и призером Азии, Азиатских игр и этапов Кубка мира.

