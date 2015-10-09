Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Фехтование
Сегодня 08:30
 

Казахстанец победил олимпийского чемпиона и взял медаль Гран-при

  Комментарии

Поделиться
Казахстанец победил олимпийского чемпиона и взял медаль Гран-при Ерлик Сертай. Фото: ©Федерация фехтования

Казахстанский шпажист Ерлик Сертай стал серебряным призером на турнире серии Гран-при по фехтованию, прошедшего в Будапеште (Венгрия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

На пути к финалу Сертай победил пятерых спортсменов, включая венгра Гергея Шиклоши (15:12)- чемпиона мира, олимпийского чемпиона и второго номера мирового рейтинга, а также бронзового призёра Олимпиады-2024 - чеха Якуба Юрку (15-9).

В финальной схватке Сертай уступил другому олимпийскому чемпиону из сборной Венгрии - Давиду Наги (12:15). Бронзовыми призерами стали швейцарец Ян Хаури и Тристан Тюлен (Нидерланды).

Для 27-летнего Сертая это первая медаль на турнире серии Гран-при. Ранее казахстанский шпажист становился чемпионом и призером Азии, Азиатских игр и этапов Кубка мира.


Реклама

Живи спортом!