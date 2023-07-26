Казахстан завоевал историческую медаль ЧМ-2023 по фехтованию

Казахстанский шпажист Руслан Курбанов вышел в 1/2 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

В 1/4 финала Курбанов победил итальянца Валерио Куомо. За выход в финал казахстанец проведет бой с венгром Мате Кохом.

Таким образом, Курбанов как минимум обеспечил себе бронзу мирового первенства.

Это первая его медаль на чемпионатах мира. Ранее Курбанов завоевывал награды в личных соревнованиях на этапах Кубка мира в 2017 году, в 2022-м во Франции и в 2023-м в Германии.

Помимо этого в командных соревнованиях Курбанов в составе сборной Казахстана выиграл этап Кубка мира в Турции, который состоялся в мае этого года.

Также казахстанец становился победителем и призером чемпионатов Азии.

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