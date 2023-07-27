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Казахстан завоевал историческую медаль на чемпионате мира по фехтованию

Казахстан завоевал историческую медаль на чемпионате мира по фехтованию
©ДРС

Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящего в итальянском Милане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции по развитию спорта.

В личных выступлениях дисциплины "шпага" Курбанов дошел до полуфинала, где уступил Мате Коху из Венгрии.

Таким образом, казахстанец стал бронзовым призером ЧМ. Это первая медаль в истории отечественного фехтования на чемпионатах мира.

31-летний Курбанов является чемпионом Азии-2017, а также бронзовым призером азиатского первенства 2019 года.

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Метки:
Казахстан

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