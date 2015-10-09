Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Фехтование
Сегодня 20:56
 

Казахстан завоевал 14-е золото Исламиады

  Комментарии

Поделиться
Казахстан завоевал 14-е золото Исламиады ©Турар Казангапов, НОК РК

Казахстан завоевал 14-ю золотую медаль на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстан завоевал 14-ю золотую медаль на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

Триумф сотворила мужская команда по фехтованию.

Шпажисты Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов победили в финале сборную Саудовской Аравии со счётом 45:29.

На данный момент в активе казахстанской команды 48 медалей: 14 золотых, 16 серебряных и 18 бронзовых, что позволяет ей занимать шестое место в общем зачёте.

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 ноября 20:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетик
Проголосовало 47 человек

Реклама

Живи спортом!