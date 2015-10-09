Казахстан завоевал 14-е золото Исламиады

Казахстан завоевал 14-ю золотую медаль на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.
Триумф сотворила мужская команда по фехтованию.
Шпажисты Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов победили в финале сборную Саудовской Аравии со счётом 45:29.
На данный момент в активе казахстанской команды 48 медалей: 14 золотых, 16 серебряных и 18 бронзовых, что позволяет ей занимать шестое место в общем зачёте.
