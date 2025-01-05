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5 января 22:22
 

Казахстан выступил в финале этапа Кубка мира по фехтованию

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Казахстан выступил в финале этапа Кубка мира по фехтованию ©Olympic.kz

Команда Казахстана по фехтованию на шпаге дошла до финала юниорского этапа Кубка мира в Базеле (Швейцария), сообщают Vesti.kz со ссылкой Olympic.kz.

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Команда Казахстана по фехтованию на шпаге дошла до финала юниорского этапа Кубка мира в Базеле (Швейцария), сообщают Vesti.kz со ссылкой Olympic.kz.

Казахстан выступил в следующем составе: Богдан Лукин, Кирилл Проходов, Нуржан Абжанов и Алексей Касаткин. 

В полуфинале шпажисты оказались сильнее сильнее сборной Швеции. В матче за золотую медаль команде Казахстана противостоял Египет, который в итоге стал победителем встречи.

Отметим, что ранее женская команда Казахстана по фехтованию на рапире стала третьей на юниорском этапе Кубка мира. При этом в индивидуальных соревнованиях Софья Актаева выиграла турнир.

Казахстан

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