Казахстан сотворил историю в фехтовании

Женская команда Казахстана по фехтованию на сабле завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии в Кувейте, передает Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Страну в этом виде представили Айгерим Сарыбай, Анастасия Гулик, Карина Доспай и Жасмин Капыджы.

Спортсменки дошли до финала, где уступили команде из Китая.

Стоит отметить, что данная медаль стала исторической. Ранее в этом виде программы у казахстанских саблисток наивысшим результатом было только третье место.

Ранее мужская сборная завоевала золото турнира на шпагах, саблисты стали бронзовыми призерами.

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