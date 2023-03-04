Казахстан сотворил историю на Кубке мира по фехтованию

Исторического достижения добился Артем Саркисян на Кубке мира по фехтованию на сабле среди взрослых в Падуе (Италия), сообщают Vesti.kz.
Он стал серебряным призером. Это первая медаль на Кубке мира в истории Казахстана.
Саркисян начинал свой путь в Караганде под руководством опытного тренера Виктора Егорова. К новым успехам его привел приглашенный украинский специалист Олександр Торчук.
Ранее медали крупных соревнований удостаивались представители мужской шпаги и женской сабли.
В прошлом году Артем завоевал бронзу на чемпионате Азии.
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