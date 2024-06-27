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Казахстан преподнес сенсацию и выиграл золото чемпионата Азии

Казахстан преподнес сенсацию и выиграл золото чемпионата Азии
©olympic.kz

Казахстан завоевал золотую медалью на чемпионате Азии по фехтованию, проходящем в Кувейте, передают Vesti.kz.

Первое место в командных соревнованиях заняла мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах. В финале победили олимпийских чемпионов - команду Японии.

Также по ходу турнира победили команды Катара, Кыргызстана и Гонконга. 

Казахстан представляли Эрлик Сертай, Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов и Вадим Шарлаимов. Этот же квартет будет защищать честь страны на летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

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Метки:
Кувейт Казахстан

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