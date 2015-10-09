Казахстан победил олимпийских чемпионов и забрал золото ЧА-2026 по фехтованию

Сборная Казахстана по фехтованию завоевала уже четвёртую награду на чемпионате Азии в Нью-Дели (Индия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz. На этот раз казахстанские фехтовальщики завоевали золотую награду.

Главными героями очередного соревновательного дня стала мужская команда по шпаге. Ерлик Сертай, Вадим Шарлаимов, Никита Жулинский и Кирилл Проходов уверенно добрались до финала, где их ожидала мощная сборная Японии — обладатель золотой и серебряной медалей двух последних Олимпийских игр.

Решающая встреча получилась крайне напряжённой. Соперники на протяжении всего матча шли практически вровень, однако в концовке казахстанские фехтовальщики сумели переломить ход борьбы и вырвали победу со счётом 45:40, поднявшись на высшую ступень пьедестала.

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже четыре медали чемпионата Азии. Ранее Ирина Бакалдина завоевала золото в индивидуальной шпаге, Руслан Курбанов стал бронзовым призёром, а мужская команда саблистов также пополнила копилку сборной бронзовой наградой.

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