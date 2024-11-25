Камбэк принес Казахстану медаль на Кубке мира по фехтованию

Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала бронзу на Кубке мира в Ванкувере (Канада), передают Vesti.kz.

Путь казахстанских шпажистов к пьедесталу начался с победы над сборной Гонконга - 45:41. Затем был успех в противостоянии с Италией - 45:28. Однако в полуфинале последовало поражение от действующих олимпийских чемпионов из Японии с таким же счетом.

В матче за третье место была одержана победа над Францией со счетом 36:35, при этом в ходе встречи казахстанцы уступали - 14:21. Нашу сборную представляли Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов.

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"Не помню, когда в последний раз казахстанская сборная выигрывала у Франции. Такая бронза дорогого стоит. Франция всегда была одной из сильнейших команд мира. Весь бой был очень напряженным. Мы отработали слаженно всем составом: уступали, но догоняли. Бились, как говорится, до последнего: выиграли на приоритете с разницей в один укол", - приводит слова лидера сборной Казахстана Руслана Курбанова пресс-служба федерации фехтования.

Напомним, ранее сборная Казахстана впервые заняла четвертое место в мировом рейтинге FIE.