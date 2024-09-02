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Женская борьба
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Стал известен состав сборной Казахстана по женской борьбе на ЧМ-2024

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Стал известен состав сборной Казахстана по женской борьбе на ЧМ-2024 ©Olympic.kz

стал известен состав сборной Казахстана по женской борьбе для участия на чемпионате мира по видам борьбы до 20 лет, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

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стал известен состав сборной Казахстана по женской борьбе для участия на чемпионате мира по видам борьбы до 20 лет, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Мировое первенство стартовало сегодня, 2 сентября в в Понтеведре (Испания). Соревнования среди девушек начнутся 4 сентября.

Состав сборной Казахстана:

50 кг. Лаура Ганикызы

53 кг. Енлик Кабылбек

55 кг. Алиана Махамбетова

57 кг. Шугыла Омирбек

59 кг. Ангелина Первухина

62 кг. Софья Змазнева

65 кг. Корлан Аманова

68 кг. Бейбит Сейдуалы

72 кг. Жибекжан Сабыржанова

76 кг. Алина Ертостик

борьба Казахстан Испания

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