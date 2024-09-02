Стал известен состав сборной Казахстана по женской борьбе на ЧМ-2024

стал известен состав сборной Казахстана по женской борьбе для участия на чемпионате мира по видам борьбы до 20 лет, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Мировое первенство стартовало сегодня, 2 сентября в в Понтеведре (Испания). Соревнования среди девушек начнутся 4 сентября.

Состав сборной Казахстана:

50 кг. Лаура Ганикызы

53 кг. Енлик Кабылбек

55 кг. Алиана Махамбетова

57 кг. Шугыла Омирбек

59 кг. Ангелина Первухина

62 кг. Софья Змазнева

65 кг. Корлан Аманова

68 кг. Бейбит Сейдуалы

72 кг. Жибекжан Сабыржанова

76 кг. Алина Ертостик