Сборная Казахстана по женской борьбе назвала состав на Олимпиаду-2020 в Токио

Главный тренер женской сборной Казахстана по борьбе Нурлан Аманкосов огласил состав на участие в Олимпийских играх в Токио, сообщает Olympic.kz.

В этом виде спорта завоевано три лицензии. Тренерский штаб решил, что на ОИ выступят Валентина Исламова (до 50 килограммов), Татьяна Аманжол (до 53 килограммов) и Эльмира Сыздыкова (до 76 килограммов).

"Мы создаем все условия для того, чтобы наши спортсменки тренировались целенаправленно и полноценно. Мы даем шанс всем, кто выиграл лицензии. Они будут доказывать свой высокий уровень", - прокомментировал Аманкосов.

Напомним, что всего в копилке Казахстана на сегодняшний день 72 олимпийские квоты в 26 видах спорта. ОИ в Токио, перенесенные с прошлого года из-за пандемии, пройдут с 23 июля по 8 августа.

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