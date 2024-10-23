Казахстанки провалились на старте ЧМ-2024 по борьбе

На молодежном чемпионате мира по видам борьбы (до 23 лет) в дело вступили представительницы женской борьбы, сообщают Vesti.kz.

Казахстан был представлен в весовых категориях до 50, 55, 59, 68 и 76 килограммов. Впрочем, до полуфиналов никому из казахстанок уйти не удалось.

Лаура Ганикызы (до 50 килограммов) в 1/8 финала победила Зехру Демирхан (Турция) - 6:4. Но в четвертьфинальной схватке проиграла американке Сэйдж Мортимер - 4:14.

В весе до 55 килограммов Айнур Ашимова уступила в квалификации Отгонтуе Баянмунх из Монголии - 2:8.

Гульдана Бекеш, представленная в весе до 59 килограммов проиграла японке Химеке Токухаре из Японии - 7:1.

Бейбит Сейдуали выступающая в весе до 68 килограммов в 1/8 финала потерпела поражение от американки Бруклин Хэйс - 6:4.

Не смогла преодолеть квалификацию и Алина Ертостик, представленная в весе до 76 килограммов. Она проиграла Елене Макойед из США - 0:11.

Напомним, ранее без медалей в Тиране остались казахстанские борцы греко-римского стиля.