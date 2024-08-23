Казахстан завоевал еще две медали ЧМ-2024 по борьбе

Казахстанские представительницы женской борьбы завоевали две медали на юношеском чемпионате мира до 17 лет, который проходит в Аммане (Иордания), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 57 килограммов Анна Стратан в малом финале победила Мэри Мани из Греции со счетом 5:1 и завоевала бронзу.

В весе до 65 килограммов поединок за бронзу между Улданой Тилеухан и Анастасией Комановой из Беларуси завершился разгромной победой казахстанки со счетом 17:2.

Отметим, что ранее на чемпионате мира казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали две серебряные медали.