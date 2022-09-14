Двукратная чемпионка Азии по борьбе из Казахстана разгромила соперницу из Узбекистана

Казахстанка Жамиля Бакбергенова вышла в полуфинал чемпионата мира по видам борьбы в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Представительница женской борьбы в четвертьфинале в весовой категории до 72 килограмм нанесла поражение сопернице из Узбекистана Светлане Окназаровой - 10-0.
В 1/2 финала Бакбергенова поборется с румынкой Александрой Ангел.
Отметим, что казахстанка дважды побеждала на чемпионатах Азии (2020, 2022). Также на ее счету серебро чемпионата мира 2021-го года в Осло.
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